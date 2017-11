Oh my: in dit restaurant kan je fonduen met pindakaas

Als ontbijt, als tussendoortje op een rijstwafel/banaan/cracker of in onze baksels: van pindakaas krijgen we nooit genoeg. Toch hadden we nog nooit bedacht om te gaan fonduen met het bruine goedje. Het merk Whole Earth is wél op het lumineuze idee gekomen.

Whole Earth, een merk dat notenboter en pindakaas maakt, opent namelijk binnenkort een heuse pindakaas fondue bar in Londen. In de bar kan je fruit en zoetigheden in je favoriete smeerseltje dippen.

En dat dippen, dat kan naar hartenlust. Voor slechts € 5,50 mag je namelijk twee uur lang fonduen. Er zijn zowel zoete als hartige fondues, dus er is voor ieder wat wils.

Er is echter een nadeel: het betreft een pop-up bar die alleen op 24 en 25 november is geopend. Dat wordt snel een ticket boeken naar de Britse hoofdstad dus! De tickets online zijn momenteel uitverkocht, maar af en toe wordt er weer een aantal vrijgegeven. Ook zijn er tickets aan de deur verkrijgbaar.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Culy | Beeld Whole Earth