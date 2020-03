Is geen filmavond compleet zónder een grote zak M&M’s en pik jij als eerste de kleine Snickers uit de doos Celebrations? En eet je het liefst pindakaas op brood of zelfs rechtstreeks uit de pot? Spring dan maar alvast een gat in de lucht, want geloof het of niet, maar het beste van twee werelden is zojuist samengevoegd én al verkrijgbaar.

Houd je vast: er bestaat nu… pindakaas met M&M’s en een variant met Snickers. Pindakaas. Met. M&M’s. Of. Snickers. Dat kan maar een ding betekenen voor iedereen die weleens pindakaas met hagelslag of chocopasta op brood eet: schoenen aan, jas aan en je zo snel mogelijk naar de winkel haasten.

Twee favorieten in één

Waar je dan naartoe moet rennen? Albert Heijn, it is. Op Instagram heeft de supermarktketen vandaag bekendgemaakt dat er nu, exclusief bij Appie, een nieuwe aanwinst in de schappen ligt. “Twee favorieten in één: pindakaas met M&M’s óf Snickers!”, staat er bij het fantastische bericht. Deze potten hebben zich gevoegd bij het ruime assortiment aan pindakaas, met smaken die je zo gek nog niet kunt bedenken.

1 april?

Voor iedereen die bang is dat het een vervroegde 1 aprilgrap is van Albert Heijn, kunnen we geruststellen. Wanneer iemand zich op Instagram afvraagt of de potten wel écht bestaan, reageert een andere volger: “Nope! Ik heb de Snickers-versie al”.

Pindakaas met M&M’s of Snickers

Voor een pot Crunchy Snickers Peanut Butter – omschreven als de ‘ultieme pindakaas met stukjes melkchocolade en karamelsmaak’ – betaal je 2,79 euro. Voor het smeersel met stukjes M&M’s tel je hetzelfde bedrag neer. Geen tijd om naar de supermarkt te gaan of zijn ze in ‘jouw’ Appie (nog) niet in de schappen te vinden? Dan kun je de potten ook online bestellen. Wij gaan ze hoe dan ook in huis halen!