Handjes in de lucht als je soms zonder enige gêne met een lepel uit de pindakaaspot eet. En het smeersel ook óveral op doet, van je boterham tot je bananenbrood. Koekjes met het broodbeleg klinkt dan toch ook hemels? Deze pindakaaskoekjes heb je zo gemaakt.

Onnodig boodschappen doen is in deze roerige tijden niet erg handig. Maar bakken, dat is juist een goede bezigheidstherapie momenteel. En daar komen deze pindakaaskoekjes goed van pas, want je maakt ze met slechts drie ingrediënten die je waarschijnlijk gewoon al in huis hebt.

Lang leve pindakaas

Hoewel we zeker niet zeggen dat je 24/7 gezond moet eten, zijn al die zelfgemaakte taarten vol suiker niet echt bevorderend voor onze bloedsuikerspiegel. Deze koekjes zijn een tikkeltje gezonder, want pindakaas kent vele gezondheidsvoordelen. Zo is het een grote bron van eiwitten, bevat het veel kalium, zitten er veel vezels in, geeft het je energie én in het goed voor je cholesterol.

Drie ingrediënten

De gezondheidsprijs winnen ook deze koekjes niet helemaal, want je maakt ze wel gewoon met suiker. Maar het is een ideaal baksel voor wanneer je zin in zoet hebt, maar niet te deur uit wilt gaan (vrijwel altijd, dus). Je maakt ze met alleen eieren, suiker en natuurlijk pindakaas.

Zo doe je dat:

Verwarm de oven voor op 180°C en bekleed de bakplaat met een vel bakpapier.

Roer de pindakaas, de suiker en het ei goed door elkaar.

Vorm 16 kleine balletjes van het ‘beslag’ en leg deze met een beetje tussenruimte op de met bakpapier bekleedde bakplaat.

Druk de koekjes lichtjes plat en druk een vork kruislings in de bovenkant van de koekjes.

Bak de pindakaaskoekjes vervolgens zo’n 8 minuten in het midden van de oven. Laat ze daarna volledig afkoelen en bewaar ze luchtdicht buiten de koelkast.

Bron: Ohmyfoodness | Beeld: Getty