Pink heaven: witte chocolademelk mét Flügel en slagroom

Kijk, het is eigenlijk heel simpel: je hebt witte chocolademelk en een shotje Flügel. Waarom deze twee werelden niet combineren? Hét recept du moment: een pink heaven.

Een drankje dat je van binnen opwarmt én ook nog eens heerlijk smaakt: wat wil je nog meer?

De ingrediënten

1 Flügel

1 Witte chocoladereep

200 Milliliter melk

Slagroom

Aan de slag

Wil jij het weekend inluiden met een heerlijk glaasje pink heaven? Lees dan snel verder voor het heerlijke recept. Goed nieuws: binnen enkele minuten flans jij dit drankje al op tafel. Wij zeggen: Cheers!

Begin allereerst met het verwarmen van de melk. Voeg hierbij 3 of 4 blokjes witte chocolade. Ben je een echte zoetekauw? Gebruik dan 5 blokjes. Ondertussen kun je er ook eentje opsmikkelen. Is de witte chocolade helemaal gesmolten en goed gemixt? Schenk het dan vervolgens in een glas en voeg de Flügel toe. Dat is al een feestje op zich, want je drankje is nu pretty pink. Maar met een toef slagroom en geschaafde witte chocolade maak jij er pas een écht feestje van.

Santé!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Flügel (@flugelnl)

Bron: Flügel | Beeld: Getty, Instagram