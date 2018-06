Pizza lovers opgelet! Deze supermarkt verkoopt outdoor pizza-oven

Is barbecue’en niet helemaal jouw ding? Supermarktketen Aldi komt nu met een perfect alternatief voor de warme zomeravonden. Vanaf volgende week verkoopt de supermarkt een echte outdoor pizza-oven! Hoe leuk voor in de tuin?

Aldi slaat daar maar weer eens de spijker mee op zijn kop. Want nu Nederland langzaam transformeert in de Costa del Sol van de Benelux -over zomere temperaturen valt de laatste tijd niet te klagen- verrast de Duitse supermarkt keer op keer met fijne producten. We noemen een opblaasbare jacuzzi, een airlounger en prosecco-ijsjes.

Enfin, nu dus een outdoor pizza-oven. De buitenoven is vanaf dinsdag 3 juli te koop bij alle Aldi-vestigingen voor €90. Wees er snel bij, want op=op. Overigens is deze sublieme actie niet zonder reden: de eerste week van juli staat Aldi volledig in het teken van Italië. Ze verkopen ook een pizzasteen en pizza serveerplank. Kortom: heaven on earth for pizza lovers!