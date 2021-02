Pizza’s kennen we inmiddels allemaal wel. Soms laten we ze bezorgen, de andere keer maken we ze zelf of kopen we ze gewoon lekker makkelijk in de supermarkt. Misschien raak je er nu zelfs wel een beetje op uitgekeken, altijd maar die saaie pizza’s. Maar daar hebben wij iets op gevonden: de pizza mug.

En het is nog een lekker makkelijk recept ook. Je gooit vier ingrediënten in een glas of mok, plaats het in de oven en voilà: je pizza mug is klaar.

Ingrediënten voor 4 personen (glazen):

2 pakken pizzadeeg

500 gram tomatensaus

500 gram mozzarella

Handje basilicumblaadjes

Extra toppings naar keuze

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 170 graden en vul een diepe bakvorm met een beetje water. Leg wat pizzadeeg op de bodem van de glazen, mokken of potjes. Let op: die moeten dus geschikt zijn voor de oven. Zet de glazen, potjes of mokken vervolgens in de bakvorm met water en bak in de oven voor ongeveer 15 tot 20 minuten. Haal ze uit de oven. Leg afwisselend twee lagen tomatensaus en mozzarella op de bodem en dek af met nog een laag pizzadeeg. Bestrooi met extra mozzarella en zet de glazen, mokken of potjes met pizza’s voor ongeveer 20 minuten terug in de oven. Verdeel tot slot een paar verse basilicumblaadjes over de pizza’s in het glas, de mok of het potje.

Heb je thuis geen oven en wil je dit recept toch proberen? In deze video hieronder laten ze zien hoe je het ook kan klaarmaken in een magnetron:

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages