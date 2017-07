Wat doen die plakkerige sliertjes aan je banaan en moet je ze eraf peuteren?

Ze zijn gezond, lekker zoet, makkelijk te eten en ook nog eens vezelrijk, waardoor ze je hongergevoel voor lange tijd stillen. Bananen zijn eigenlijk bijna perfect. Bijna, ja. Op die akelige sliertjes na, die je er steeds handmatig af moet peuteren. Blegh.

Nou, die sliertjes blijken dus nut te hebben: ze helpen tijdens het rijpingsproces door te zorgen dat voedingsstoffen door de plant worden getransporteerd. Ze hebben zelfs een naam: phloem – in het Nederlands floëem – bundles. En dat niet alleen: je kan ze ook prima eten. Volgens voedingsdeskundige Nicholas Gillitt zit er vergeleken met het vruchtvlees een gevarieerder aanbod aan vezels in.

Of we voortaan lekker onze phloem bundles op moeten peuzelen? Dat maakt waarschijnlijk weinig verschil. De voedingswaarden zijn zo minimaal, dat we een berg sliertjes zouden moeten eten, willen we er iets van merken. En dát gaat ons nu net een beetje te ver.

Lees ook:

Waarom het gezond is om je bananenschil op te eten

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Pure Wow | Beeld Sanoma Beeldbank