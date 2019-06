Vandaag koken we zonder dierlijke, maar mét plantaardige producten. Fijn voor het klimaat en voor jou. Dit recept is niet ingewikkeld, maar wel verdomd lekker.

Ingrediënten

Voor 10 balletjes

150 g gedroogde groene linzen • 1 grote ui, in ringen • 2 tenen knoflook, in plakjes • 2 el boekweitmeel • 2 el olijfolie • handvol peterselie, grof gehakt • 1 tl gedroogde tijm • 1 tl gedroogde rozemarijn • zout en peper

Voor de tomatenrelish: 6 el tomatenpuree • 3 tenen knoflook, gepeld • 2 tl balsamicoazijn • 1 tl ahornsiroop • 100 ml water • handvol peterselie • snuf komijnpoeder • snuf chilipoeder • snuf gerookte-paprikapoeder

Voor de knoflookroom: 100 g cashewnoten, minstens 3 uur in water geweekt, uitgelekt • 10 el amandelmelk • 3 tenen knoflook, geroosterd • scheutje citroensap

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook eerst de linzen in een pan water 20-25 min. tot ze zacht zijn, maar nog een beetje bite hebben. Laat ze uitlekken en afkoelen tot kamertemperatuur. Bak, terwijl de linzen koken, de ui en knoflook in een scheutje olijfolie met wat zout in een pan op middelhoog vuur 5-10 min. tot ze zacht zijn. Laat ze afkoelen tot kamertemperatuur.

Doe alle ingrediënten, dus ook het boekweitmeel en de kruiden, in de keukenmachine en maal ze op de pulsstand tot een dikke pasta. Schep balletjes van dit mengsel met een ijsschep uit de keukenmachine, draai ze als je wilt in je handen rond tot ze wat gladder zijn en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze 35-40 min. in de oven. Controleer of de linzenballetjes gaar zijn door een mes in het midden van een balletje te steken. Als die er schoon uitkomt, zijn ze gaar. Anders moeten ze nog iets langer in de oven.

Maak, terwijl de balletjes in de oven staan, de tomatenrelish en knoflookroom. Pureer voor de relish gewoon alle ingrediënten met wat zout glad in de keukenmachine op de pulsstand. Doe hetzelfde voor de knoflookroom en voeg daar zout en peper naar smaak aan toe. Serveer de linzenballetjes met de relish en knoflookroom.

