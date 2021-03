Poffertjes 2.0: deze mini-bananenpancakes zijn alles wat je wil dit weekend

Fact: alles wat komt in een mini-variant is ultra-schattig. Deze pancakes hebben niet alleen hoog cute-gehalte, maar zijn ook gewoon heel erg lekker. Een soort poffertjes, maar dan op basis van banaan. Top als feestelijk weekend ontbijt, toetje of snack.

Het leuke aan deze mini-pancakes is dat je ze geheel naar smaak kunt aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld ook een snuf kaneel of nootmuskaat aan de pannenkoekenmix toevoegen. Daarnaast kun je de melk prima vervangen voor haver- of amandelmelk, mocht je dat willen. Als je havermout aan de pannenkoekenmix toevoegt, worden de mini pancakes nog steviger.

Ingrediënten

Dit zijn de ingrediënten die je in ieder geval nodig hebt:

Bananen

Pannenkoekenmix naar keuze

Melk naar keuze

Boter

Eieren

Eventuele kruiden

Zorg voor goed rijpe bananen: hoe rijper, hoe zoeter. Snijd de banaan in ronde stukken en zorg ervoor dat je niet té dikke stukken snijdt, anders kun je ze later niet goed bakken. Daarna bereid je de pannenkoekenmix en voeg je de kruiden die je lekker vindt toe. Warm boter op in de pan, dip de bananen in de pannenkoekenmix en bak net zolang totdat de banaan aan beide kanten goudbruin is.

Dat ziet er dan ongeveer zo uit:

Aftoppen maar

Als je de pannenkoekjes allemaal hebt gebakken, begint de lol pas echt. Je kunt ze aftoppen met slagroom, honing, fruit, chocola, pindakaas: whatever je lekker vindt. Ondertussen kunnen we niet wáchten op al het andere lekkers dat je kunt dippen en bakken in pannenkoekenmix. Aardbeien? Mango? Dat wordt experimenteren geblazen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: TikTok | Beeld: Getty