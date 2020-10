Kijk, het is eigenlijk heel simpel in het leven. Je hebt cocktails én je hebt taart. Waarom die twee werelden niet combineren?

It’s weekend en dus is het cocktail time. Loopt het water je ook al in de mond van een heerlijke cheesecake? Nou, vanaf nu drink je een pornstar martini ín je cheesecake. *Kwijlt*.

De ingrediënten

150 gram Bastogne koek (bodem)

75 gram ongezouten boter (bodem)

500 gram roomkaas (vulling)

100 gram poedersuiker (vulling)

1 theelepels vanille extract (vulling)

130 milliliter slagroom (vulling)

70 milliliter mascarpone (vulling)

150 gram passievruchtencurd of jam (vulling)

1 limoen voor de rasp (vulling + decoratie)

1 passievrucht (decoratie)

Bakvorm

Aan de slag

Dit is hoe je begint:

Dit bak recept is super easy, maar dat maakt ‘m gelukkig niet minder lekker! Wat je als eerst gaat doen is de bodem maken. Dit doe je door de Bastogne koek te verkruimelen. Maak er echt mini stukjes van en meng deze met de gesmolten boter. Doe het mengsel nu in een ingevette bakvorm en druk het goed aan. Tadaaa, je bodem is ál klaar. Dat was super easy, toch?

Tijd voor de vulling:

Nu is het tijd voor de vulling. Voor de heerlijke cheesecake vulling doe je de roomkaas, poedersuiker, vanille-extract, slagroom en mascarpone bij elkaar in een kom. Zorg ervoor dat je alles goed mixt tot een glad mengsel. Als het goed gemixt is, voeg je de passievruchtencurd of jam en de limoenrasp toe. Roer dit ook goed door elkaar. Nu mag je het mengsel in de bodem gieten. Goed gladstrijken én klaar is kees. Helaas, kun je niet gelijk aanvallen… De taart moet namelijk zes uur opstijven in de koelkast. Oei!

Tot slot:

Als finishing touch een passievrucht en wat limoenrasp er bovenop en it’s beautiful en delicious. Who needs cocktails right? Bon appetit! ! Pas je wel op dat je je vingers er niet bij op eet?

