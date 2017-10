In een zwart gat gevallen na Heel Holland Bakt? Er komt nu een programma over chocola

Nu de finale van Heel Holland Bakt gespeeld is, zijn we stiekem een beetje radeloos: wat moeten we nu met onze zondagavond? RTL helpt ons uit de brand en komt met een nieuw programma over… chocola!

Voor chocola zijn we altijd te porren. Als we sip zijn, maar juist ook als we iets te vieren hebben, tijdens een binge-sessie of tijdens een avondje met vriendinnen. RTL speelt daar slim op in en komt vanaf 5 november met De Chocoladeshow.

In het programma zullen tien ervaren chocolatiers hun kunsten vertonen. In het persbericht laat de zender weten: ‘het is een wiskundig en natuurkundig proces waarbij tijd en temperatuur cruciale factoren zijn. In De Chocoladeshow airbrushen, tempereren, modelleren en moulleren de tien talenten zich een slag in de rondte om te laten zien wat ze in huis hebben op dit gebied.’ Wekelijks zal een chocolademeester het strijdtoneel moeten verlaten. Wie dat is, wordt bepaald door koninklijke banketbakker Hidde den Brabander. De presentatie is in handen van Miljuschka Witzenhausen.

De chocoladeshow is vanaf 5 november elke zondagavond om 18.05 uur te zien bij RTL 4.

Beeld iStock