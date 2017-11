Proosten met je poes: er bestaat nu bier en prosecco voor huisdieren

Terwijl wij er in december flink op los borrelen, moeten onze huisdieren het tijdens de feestdagen doorgaans doen met hun standaard bakje water. Oneerlijk? Nee hoor, want vanaf dit jaar kunnen je hond en kat kunnen gewoon een borrel meedoen.

Proosten met je hond of kat, het kan écht dankzij het bier en de prosecco van het merk Woof & Brew. Zo is er speciaal hondenbier genaamd Bottom Sniffer, waarmee je je hond volgens Woof & Brew echte ‘tail swagger’ geeft. Katten kunnen aan de Pawsecco, verkrijgbaar in wit en rosé.

De Bottom Sniffer is een verzonnen mix met ingrediënten als gerstemout, water, lijnzaad en rooibos. De kattenprosecco is een kruidenmix met onder andere vlierbloesem, brandnetel en ginseng. De dranken zijn uiteraard diervriendelijk en bevatten geen alcohol.

Naar verluidt zou Aldi de dranken gaan verkopen, maar in welke landen dat het geval is, is niet helemaal duidelijk. Een medewerker van Aldi Nederland meldt dat het in helaas niet in hun assortiment verschijnt. Gelukkig kun je de dranken hier online bestellen.

When it’s getting cold it’s time for a good cuppa with @woofandbrew 👌🏼🐾 Een bericht dat is gedeeld door @woofandbrew op 4 Okt 2017 om 4:16 PDT

🎉🎉🥂🥂 Een bericht dat is gedeeld door @woofandbrew op 23 Sep 2017 om 11:55 PDT

Mum: Coco isn’t it a bit early to be drinking? Coco: It’s 5 o’clock somewhere mum 🥂😂❤️ Een bericht dat is gedeeld door @woofandbrew op 7 Okt 2017 om 11:56 PDT

Bron Supercall | Beeld Woof & Brew