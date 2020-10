Hallo herfst: zo maak je zelf die befaamde Pumpkin Spice Latte

Nu we gezamenlijk minder reizen, komen we ook een stuk minder vaak langs Starbucks. Voor je portemonnee is dat niet zo erg, maar toch loop je nu één belangrijk ding mis. Precies: de Pumpkin Spice Latte. Het meest geliefde herfstdrankje.

Gelukkig kun je dit heerlijke drankje ook gewoon thuis maken. Het is iets meer werk dan een gewone koffie, maar dan heb je ook wat. De siroop die ze bij Starbucks gebruiken is helaas niet verkrijgbaar in Nederland. Daarom hebben we een eigen kruidenmix die de PSL smaak perfect imiteert.

Ingrediënten

Voor twee personen

Voor de kruidenmix:

1 theelepel kaneel

1/2 theelepel gemalen gember

snufje gemalen kruidnagel

snufje gemalen nootmuskaat

Voor de koffie:

500 ml volle melk

300 gram pompoen

2 eetlepels suiker

2 eetlepels vanille extract

1 theelepel pompoenkruiden

120 ml sterke espresso

Bereiding

Begin met het maken van de pompoenpuree. Dit doe je door de pompoen in blokjes te snijden en deze een half uur te roosteren in de oven (200 graden). Daarna pureer je de blokjes totdat het een fijne, dunne massa wordt. Pak een steelpannetje en doe daar de melk, kruiden, suiker en twee eetlepels puuree in. Verwarm het steelpannetje op middelhoog vuur. Haal de pan van het vuur en roer de vanille extract erdoor. Giet daarna alles over in een blender. Blend het mengsel goed door, zodat de melk lekker luchtig wordt. Na het blenden kan het mengsel verdeeld worden over twee mokken. Voeg de espresso toe en top het af met wat slagroom en een beetje kruiden.

En voila! Twee Pumpkin Spice Lattes uit eigen keuken. Dat heb je mooi gemaakt, Barista! 😉

