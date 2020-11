Terug van weggeweest: punch is hét nieuwe drankje in deze wintermaanden

De boring en donkere wintertijd komt eraan en dat betekent dat we massaal wel een goed glas kunnen gebruiken. Dit jaar ga je voor punch: een ouderwetse borrel die weer helemaal hot is.

Nu velen van ons thuiswerken en – helaas, maar waar – ook onze dagelijkse bezigheden on hold zijn gezet. Kunnen we onze tijd maar beter benutten in het maken van de lekkerste cocktails, dus. Je moet toch wát.

Cocktails met alcohol

Om de gezelligheid erin te houden, grijpen we terug naar de good old puch! Want niemand heeft zin om urenlang in de keuken te moeten staan. En met déze recepten heb jij binnen no time een heerlijke cocktail on la table.

Bramble Tea

35 centiliter Bombay Bramble gin

35 centiliter thee van rode vruchten

70 centiliter appel-kersensap

70 centiliter ginger ale

Basilicumblaadjes

Blauwe bessen

Aardbeien

Ben jij een echte zoetekauw? Dan moet jij zeker de ‘Bramble Tea’ maken. Hoe doe je dat? Meng de Bombay Bramble, de thee, het appel-kersensap en ginger ale in een schaaltje goed door elkaar. Vul vervolgens een punch bowl (of een karaf of vaas) met ijsblokjes en fruit. Je kunt ervoor kiezen om het fruit te snijden in stukjes of blokjes. Voeg vervolgens de drankenmix en enkele blaadjes basilicum toe en roer dit voorzichtig door elkaar. Tadaaa, je eerste cocktail is ready to go!

Fiero Punch

75 centiliter Martini Fiero

50 centiliter veenbessensap

25 centiliter ginger beer

5 centiliter crème de cassis

Sinaasappelschijfjes

Citroenschijfjes

Appelschijfjes

Hou jij van een fruitig drankje? Dan is deze zeker het proberen waard! Zo maak je ‘m: meng de Martini Fiero, het veenbessensap, de ginger beer en crème de cassis in een schaaltje goed door elkaar. Vul vervolgens een bowl met ijs, voeg de stukjes fruit toe en giet er de drankenmix overheen. Roer alles goed door elkaar en inschenken maar! Cheers!

B-75

40 centiliter Bombay Sapphire gin

15 centiliter honing

15 centiliter citroensap

75 centiliter Martini Brut (schuimwijn)

40 centiliter water

Sinaasappelschijfjes

Citroenschijfjes

Durf jij de B-75 aan? Vul de punch bowl of vaas met de Bombay Sapphire, honing, citroensap, Martini Brut en water. Voeg vervolgens de sinaasappel- en citroenschijfjes toe en roer dit voorzichtig door elkaar.

Alcoholvrije cocktails

Het kan natuurlijk zo zijn dat één van je gasten geen alcohol liefhebber is of misschien is één van je vriendinnen zwanger. Maar dat mag de pret niet drukken, want jij laat alles zien wat je in huis hebt met deze heerlijke non- alcohol cocktails.

Floreale Soup

75 centiliter Martini Non-Alcoholic Floreale

75 centiliter ginger ale

75 centiliter alcoholvrije schuimwijn

Sinaasappelschijfjes

Citroenschijfjes

Schijfjes gember

Wees niet getreurd, want dit drankje is net zo lekker (misschien nog wel lekkerder!) dan met alcohol. Zo maak je de Floreale Soup: meng de Martini Non-Alcoholic Floreale, ginger ale en de schuimwijn in een kom. Doe 1 grote ijsblok in een punch bowl en voeg daarna het fruit en de mix toe. Tip: kneus de gember, dan geeft deze net wat meer smaak. Roer het geheel goed door elkaar en schenk het drankje in een mooi glas voor een éxtra feestelijk gevoel.

Glubrante

3 kruidnagels

3 steranijs

3 kaneelstokjes

75 centiliter rode druivensap

75 centiliter Martini Non-Alcoholic Vibrante

Ben jij een échte theeleut? Dan mag je deze zeker niet missen! Zo maak je de heerlijke thee: stop alle ingrediënten in een pannetje en laat deze 45 minuten op het vuur sudderen. Giet dit over in een theepot en serveer het in een leuk theekopje. Wij zeggen: proost!

