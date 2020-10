Na de buddha- en de poké bowl verovert de raclette bowl de wereld

Die skivakantie naar Oostenrijk met après ski en racletten zit er voorlopig niet in. Schrale troost: met de komst van de raclette bowl haal je alsnog dat wintersportgevoel in huis.

Hoewel, wintersport… de raclette bowl is uitgevonden in Parijs. Parijzenaren gaan in de wintermaanden (normaal gesproken) namelijk graag naar een van de vele raclette-restaurants in de stad. Wisten wij ook niet, maar dat retro fonduen is in Parijs kennelijk très chic.

Aardappels en charcuterie

De raclette bowl is ideaal als je wel het comfort wil van alle ingrediënten in één kom, maar in de koudere maanden liever iets warms eet in plaats van een poké bowl of kaas gewoon altijd verkiest boven de quinoa in een buddha bowl (terecht). Een raclette bowl is dan ook echt winterse kost. Er gaan aardappels en charcuterie in, wat vervolgens wordt overgoten met gesmolten kaas en afgetopt met zilveruitjes en augurk. Da’s weer eens wat anders dan een millenial-fähige topping van sesamzaadjes en avocado.

Het is niet per se gezond, zeker niet caloriearm en ook niet bepaald Instagrammable, maar wél exact het type comfortfood waar de wereld op zit te wachten.

