Delicious pink: zo maak je zelf heerlijke aardbei tompoucen

Behoefte aan een beetje vrolijkheid in deze donkere dagen? Bak je blij met deze roze lekkernijen.

Voor vier stuks

Bereidingstijd: Één uur en twintig minuten

Benodigdheden

4 plakjes roomboter bladerdeeg (ontdooid)

250 g aardbeien

375 ml slagroom

2 el suiker

1 zakje slagroomversteviger (optioneel)

100 g poedersuiker

½ tl bietensap

50 g pure chocolade (of ruby chocolade), fijngehakt

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de plakjes bladerdeeg en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Prik met een vork gaatjes in het deeg. Dek af met een tweede vel bakpapier en leg er een tweede bakplaat op. Door het bladerdeeg te verzwaren, rijst het mooi gelijkmatig en blijft het recht. Zet in de oven en bak het twintig minuten. Verwijder de tweede bakplaat en het bovenste vel bakpapier en bak in nog vijf minuten goudbruin. Neem uit de oven en laat afkoelen. Prak de aardbeien en doe ze in een zeef. Laat het vocht eruit druppelen. Klop de slagroom stijf met de suiker en de versteviger. Spatel de aardbeien erdoor, schep eventueel in een spuitzak en bewaar tot gebruik in de koelkast. Maak een dik, glad, roze glazuur (substantie dikke yoghurt) van de poedersuiker, het bietensap en drie-vier eetlepels heet water. Bestrijk vier afgekoelde rechthoekjes bladerdeeg met het glazuur. Smelt de chocolade au bain-marie en zigzag met een vork de chocolade over het bladerdeeg met glazuur. Verdeel de aardbeienroom over het ongeglazuurde bladerdeeg. Leg het geglazuurde deel erop en serveer direct.

Door ’n roze bril Femque van Geffen en Janneke Dröge van Blond Amsterdam maken graag mensen blij. En met hun kookboek Delicious pink vol roze recepten lukt dat zeker! Van pink drinks tot pannenkoeken en roze-chocoladefondue: deze vijftig recepten toveren gegarandeerd een lach op je gezicht. € 22,50 Kosmos Uitgevers