Recept: vegan banaan-passievruchtbrood

Zin in taarten, muffins of koekjes, maar wel zonder zuivel? Komt voor de… ehh bakker! Met dit recept maak je een heerlijk vegan banaan-passievruchtbrood.

Voor 1 brood of 8 porties

Benodigdheden

240 g wit rijstmeel, of 190 g patentbloem

170 g amandelmeel

100 g kokos-bloesemsuiker

1 el bakpoeder

2 rijpe bananen (ca. 240 g), zonder schil

3 passievruchten, alleen de pulp (ca. 110 g)

285 ml plantaardige drink, zoals amandel-, soja- of kokosdrink

3 el zonnebloem- of olijfolie

170 g plant-aardige yoghurt, zoals amandel-, soja- of kokosyoghurt

extra passievruchtpulp, naar smaak

blauwe bessen, naar smaak

Extra nodig:

broodvorm van 23 x 10 cm

bakpapier

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 160 °C en bekleed de broodvorm met bakpapier. Doe de rijstmeel, amandelmeel, kokosbloesemsuiker en bakpoeder in een grote kom of keukenmachine. Meng alles goed en zorg dat er geen klontjes meer in zitten. Pureer de bananen in een aparte kom en meng ze met de passievrucht. Zorg dat er geen lange strengen meer in zitten. Voeg het fruit, samen met de plantaardige drink en zonnebloemolie, toe aan de ingrediënten in de grote kom of keukenmachine en meng alles tot een samenhangend beslag. Verdeel het beslag over de broodvorm. Bak het brood 1 uur in de oven en laat in de vorm afkoelen. Bestrijk het brood met de yoghurt en passievruchtpulp zodra het volledig is afgekoeld. Decoreer met de blauwe bessen.

Verrukkelijk vegan bakken

Denk jij nog steeds dat vegan taarten, muffins of koekjes onderdoen voor ‘gewone’ baksels? Van schwarzwalder-kirschtaart tot granaatappel-yoghurtcake: Anthea Cheng – koningin van de vegan creaties – bewijst het tegendeel. € 19,99 uitgeverij Becht.

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst en foto’s: Anthea Cheng

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-10, deze editie ligt t/m 11 maart in de winkel of bestel ‘m hier.