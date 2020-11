Gaan met die banaan! Zo maak je een banoffeetaart

Omdat een banaan nogal voedzaam is, doet ie het niet alleen goed als snack onderweg, maar ook in gezonde, zoete baksels. Deze banoffeetaart is niet per se gezond, maar wél zoet.

Voor tien tot twaalf personen.

Benodigdheden

Voor de bodem:

klontje boter, om mee in te vetten

150 g digestivekoekjes

100 g gemberkoekjes

125 g roomboter, gesmolten

Voor de karamel:

1 blikje zoete gecondenseerde melk (ca. 400 g)

Voor de topping:

3 middelgrote, overrijpe bananen in plakjes

200 ml slagroom

50 g chocolade naar keuze

Bereiding

Vet een ronde springvorm van 22 centimeter in met de boter. Hak de digestive- en gemberkoekjes fijn in een keukenmachine of verkruimel ze met een deegroller. Voeg de gesmolten boter toe en vermeng tot de kruimels met een laagje boter zijn bedekt. Druk de kruimels aan op de bodem van de springvorm en zet één uur in de koelkast. Breng voor de karamel een grote pan water aan de kook. Leg hier het blikje gecondenseerde melk in en laat het water drie uur zachtjes koken. Zorg ervoor dat het blikje goed onder water blijft. Je kunt ook een kant-en-klaar potje karamel of dulce de leche gebruiken. Besmeer – als de in karamel veranderde melk goed is afgekoeld – de taartbodem met de karamel en leg er een laagje bananenplakjes op. Klop in een kom de slagroom op tot deze dik en luchtig is. Smeer of spuit de room over de bananen en rasp de chocolade erover. Je kunt de taart drie dagen in de koelkast bewaren.

Gele rakker

Verse smoothies, ontbijtinspiratie en zoete baksels, in Banaan van Sam Brooks vind je dertig heerlijke recepten met – jawel – bananen in de hoofdrol. Daar blijk je verrassend veel kanten mee op te kunnen, ook vegan. € 10,99 Uitgeverij Becht

Productie: Naomi Zonnebelt | Tekst: Sam Brooks | Foto’s: Shutterstock

