Handig: gerechten die perfect zijn om te delen met je tafelgenoten. Sharing is caring, toch?

Voor 10 personen

Voor de mosterdvinaigrette: 150 g zachte mosterd • 1 teentje geperste knoflook • 3 el xeresazijn • zout • suiker • peper • 100 g water • 1 l zonnebloemolie

Voor de croutons: 1 stevige plak witbrood, in dobbelsteentjes gesneden • olijfolie • 1 teentje knoflook • 1 takje rozemarijn

Voor de kruidensla: jonge rucola

• bladpeterselie • dille • jonge rode zuring

• kervel • bieslook En verder: 80 g boschampignons per persoon • 1 klontje boter • knoflookolie

• 2 eieren per persoon

Bereiding

Meng de ingrediënten voor de vinaigrette in een blender en voeg voortdurend de olie toe. Bak de stukjes witbrood mooi krokant in olijfolie met een teentje knoflook en een takje rozemarijn. Bak 80 g champignons in een klontje boter met knoflookolie. Kruid met peper en zout. Bak twee eieren in een pan. De eieren moeten precies in de pan passen. Kruid de dooier met een snufje zout en bak tot het eiwit gaar is. Dien op met de champignons, werk af met de kruidensla en besprenkel met wat mosterdvinaigrette en de croutons.

Tekst Benoit Dewitte en Toni De Coninck | Foto’s Heikki Verdurme

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-46. Dit nummer ligt t/m 19 november in de winkel of kun je hier online bestellen.