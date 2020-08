Voor ‘lekker maar niet duur’-recepten is iets meer creativiteit nodig, dus doe je voordeel met deze budgetinspiratie. Want we kunnen nu eenmaal niet elke dag kreeft eten.

Voor twee grote en twee kleine eters:

Benodigdheden

6 paprika’s (2 rode, 2 gele, 2 groene)

500 g mager rundergehakt

cayennepeper

2 tomaten

1 ui

1 witlof

olie

3 teentjes knoflook, geperst

½ zakje soepgroente

75 g mozzarella

450 g krieltjes

Bereiding

Verwarm de oven voor op 220 °C. Verwijder de groene steeltjes van de paprika’s. Snijd de bovenkant van de paprika op circa één cm dikte. Snijd de aanhechting van de steel voorzichtig uit deze bovenkant: het ‘deksel’. Dat heb je straks nodig om de gevulde paprika’s weer te kunnen bedekken. Snijd een heel dun laagje van de onderzijde van de paprika, zodanig dat de paprika goed rechtop kan staan. Snijd de zaadlijsten los en verwijder ze. Was de paprika’s. Kruid het gehakt naar smaak met cayennepeper en keukenzout (met jodium). Was de tomaten en snijd in heel kleine blokjes. Pel en snipper de ui. Haal de blaadjes van de witlofstronk en was ze goed schoon. Verhit twee el olie in een grote koekenpan op hoog vuur. Bak de ui en knoflook in de olie tot de ui glazig is. Voeg het gehakt toe en bak vijf tot zeven minuten. Voeg de soepgroente toe en laat die één tot twee minuten meebakken onder regelmatig omscheppen. Doe het gehaktmengsel in een fijne zeef om overtollig vet kwijt te raken. Bedek een ovenrooster of bakplaat met bakpapier. Vul een paprika met een laagje gehakt, dan een laagje tomaat en mozzarella, dan een laagje gehakt, daarna twee blaadjes witlof, en doe de top weer op de paprika. Vul de andere vijf paprika’s hetzelfde. Zet ze rechtop op het ovenrooster en bak twintig minuten in de voorverwarmde oven. Kook de krieltjes in tien minuten gaar en serveer bij de paprika’s.

Voor een prikkie

