Recept: Bye bye afhalen, hello home made bami godok

Natuurlijk kun je je bami-soep, saté en sajoer laten bezorgen. Maar deze bestellingen maak je net zo makkelijk in je eigen keuken.

Bami godok

Voor 4 personen

2 teentjes knoflook, uitgeperst • 3 el gemberwortel, geraspt• 2 el sesamolie • 1 liter sterke kippenbouillon • 400 g kipfilet • 3 el vissaus • 3 el Shaoxing rijstwijn • 200 g ongekookte eiermie • 75 g champignons, in plakjes • 75 g paksoi, grofgesneden • 75 g peultjes, schoongemaakt, afgespoeld • 75 g babymaïs, in plakjes van 1 cm • peper en zout • 1 grote omelet, op smaak gebracht, in dunne reepjes (optioneel) • 2 lente-uien, in schuine ringen

Bereiding

Bak de knoflook en gember 30 seconden in de sesamolie. Voeg de kippenbouillon en kipfilet toe. Laat de bouillon zachtjes koken tot de kip gaar is. Haal de kipfilet uit de pan en voeg de vissaus en rijstwijn toe aan de bouillon. Scheur de kipfilet klein en doe terug in de pan.

Bereid de eiermie volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg de champignons, het witte deel van de paksoi, de peultjes en stukjes babymaïs toe aan de bouillon en laat de soep nog 2 minuten koken. Breng de soep op smaak met peper en zout. Voeg de gehakte paksoibladeren en de eiermie toe en roer voorzichtig door.

Schep de bamisoep in soepkommen en garneer de soep eventueel met omeletreepjes en lente-uiringen. Serveer meteen.

