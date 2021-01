Recept uit BOSH! Healthy vegan: cats spicy bloemkool

Met dit vegan recepten vol groente houden we onze goede, gezonde voornemens wel vol.

Voor twee personen.

Benodigdheden

1 middelgrote bloemkool

1 el olijfolie

250 g gare zilvervlies-basmatirijst of 1 zakje (250 g) zilvervlies-basmatirijst voor de magnetron

1 lente-ui

1 kleine krop little gem

½ limoen

1 tl wit sesamzaad

Voor de specerijenmix:

40 g rode miso

1,5 el ahornsiroop

½ tl cayennepeper

½ tl gerookte paprikapoeder

2 tl plantaardige olie

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C. Breek de roosjes van de bloemkool en doe in een kom. Druppel de olijfolie erover, bestrooi met wat zout en schep alles goed om. Leg de bloemkoolroosjes op een bakplaat en rooster tien minuten in de oven. Begin dan met de specerijenmix. Roer de miso, ahornsiroop, cayennepeper en het paprikapoeder in de voor de bloemkool gebruikte kom door elkaar. Verdun met 1,5 el water. Haal de bloemkoolroosjes uit de oven en verdeel de specerijenmix erover. Schep alles goed om, zodat alle roosjes rondom met de mix bedekt raken. Rooster de bloemkoolroosjes nog vijftien minuten in de oven. Verwarm de rijst (indien nodig) of bereid hem volgens de aanwijzingen op de verpakking. Maak de lente-ui schoon en snijd in dunne ringetjes. Maak de sla schoon en snijd fijn. Snijd de halve limoen in partjes. Haal de bloemkool uit de oven. Schep de rijst, bloemkool en sla op de borden. Bestrooi met het sesamzaad en de lente-ui en serveer met de partjes limoen.

Goed bezig!

