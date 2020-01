Je hebt vast betere dingen te doen dan uren in de keuken staan na een lange werkdag komende week. Deze groentegerechten zijn lekker en gezond én staan binnen dertig minuten op tafel. Blijft er genoeg tijd over voor Netflix & chill.

Voor 4 personen

Voorbereiding: 10 min.

Bereiding: 16 min.

Nodig

½ rode paprika * 2 lente-uitjes * 2 rode uien * 3 el olijfolie * 100 ml ahornsiroop + 1 el extra * 8 grote kastanjechampignons * 3 el sojasaus * 1 tl ciderazijn * 1 tl gerookte-paprikapoeder * 4 hotdogbroodjes * mosterd * een paar blaadjes bladpeterselie, grof gehakt

Bereiding

Maak de rode paprika schoon en snijd in stukjes. Snipper de lente-uitjes en zet samen met de paprika apart. Pel en snipper de rode uien. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan en fruit daarin in 2 min. de rode ui. Voeg 100 ml ahornsiroop toe en laat de ui daarin 6 tot 8 min. karamelliseren. Maak intussen de kastanjechampignons schoon en snijd ze in plakken. Meng in een kom de sojasaus, 1 el ahornsiroop, 2 el olijfolie, de ciderazijn en 1 tl gerookte-paprikapoeder. Hussel de champignons door dit sausje en bak ze dan 8 min. in een koekenpan op matig hoog vuur. Keer de champignons na 4 min. om en schep de rest van de saus erover. Leg de hotdogbroodjes 2 min. onder de grill en verdeel vervolgens de gekaramelliseerde ui, de champignons, wat rode paprika en lente-uitjes over de broodjes. Maak het af met zout en peper, wat mosterd en de grof gehakte bladpeterselie.

Productie Michelle Wolfkamp, Tekst Émilie Franzo

