Recept: Chili con carne

Bye bye 2019 en bye bye bergen zoetigheid. Een kakelvers jaar vraagt om kakelverse gerechten en laten we die nou net voor je hebben. Zo begin je fit, gezond en gelukkig aan 2020.

Benodigdheden

50 g chilibonen uit blik * 1 rode ui, gesnipperd * 1 teen knoflook, fijngehakt * 70 g mager gehakt * 1 rode paprika * 30 g tomatenblokjes uit blik * 1 tl paprikapoeder * 1 tl komijnpoeder * 1 tl chilivlokken * 1 volkorenwrap * olijfolie, om in te bakken

Bereiding

Verhit wat olijfolie in een hapjespan en fruit de ui en knoflook een paar minuten. Voeg het magere gehakt toe en bak rul. Verwijder de zaadlijsten uit de paprika, snijd de paprika in kleine stukjes en bak 2 minuten mee met het gehakt. Laat de chilibonen uitlekken en voeg toe aan het gehakt, samen met de tomatenblokjes, het paprikapoeder, komijnpoeder, de chilivlokken en wat zout. Doe een deksel op de pan en laat op laag vuur 20 minuten pruttelen. Verwarm als laatste de volkorenwrap volgens de aanwijzingen op de verpakking en serveer deze bij de chili con carne.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-01, deze editie ligt t/m 7 januari in de winkel of bestel ‘m hier.