Prakkie voor een prikkie: Chili sin carne

Wie wordt er niet blij van gezond én goedkoop? Dit recept voor chili sin carne is een perfecte combinatie van beide en ook nog eens erg lekker.

Voor 8 personen

Bereidingstijd: 40 minuten

Benodigdheden

125 g gedroogde sojabonen 2 uien 2 teentjes knoflook 1 rode chilipeper olie om in te bakken 1 tl komijn 1 tl gerookte paprikapoeder 2 blikken gepelde en gesneden tomaten (ca. 800 g) 2 groentebouillonblokjes 1 el tomatenpuree rijst voor 8 personen 2 wortels 1 paprika 200 g bevroren maïs 450 g gekookte, witte bonen



Bereiding

Week de sojabonen in warm water. Laat ze een paar minuten staan en in een zeef uitlekken. Pureer de sojabonen daarna met de staafmixer. Hak de ui en knoflook fijn. Hak ook de chilipeper. Verhit de olie in een pan. Bak de ui, knoflook en chilipeper met de komijn en paprikapoeder totdat de ui zacht wordt. Voeg de gepureerde sojabonen toe en laat het een tijdje sudderen. Voeg dan de gepelde en gesneden tomaten toe en verkruimel de bouillonblokjes boven de pan. Voeg 5 dl water en de tomatenpuree toe. Laat 10-15 minuten sudderen op laag vuur. Kook ondertussen de rijst volgens de instructies op de verpakking. Was de wortels en hak ze in kleinere stukjes. Hak ook de paprika fijn. Voeg, na het 10-15 minuten sudderen, de paprika, wortel en maïs toe aan de pan. Kook ongeveer 15 minuten op laag vuur. Doe de witte bonen erbij en laat warm worden. Serveer met de rijst.

Vegetarisch voor een prikkie

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Hanna Olvenmark | Foto’s: Ulrika Pousette

