Recept: Churros met frambozensuiker

Hey sweetie pie! Ja hoor, de maand van suiker en zalig is begonnen en met deze verrukkelijke zoetigheid ga je gegarandeerd indruk maken. En het mooie is: zo ingewikkeld zijn de recepten niet. Bakkers klaar? Bakken maar!

Voor 20 stuks

Benodigheden:

Voor de churros: 25 g kristalsuiker * 40 g boter, in blokjes * 125 g bloem, gezeefd * 1 vanillestokje * 2 eieren, losgeklopt * 1 l zonnebloemolie (om te frituren)

Voor de frambozensuiker: 3 el gevriesdroogde frambozen * 1 el fijne kristalsuiker

Voor de chocoladesaus: 100 g ruby chocolade (roze chocolade) * 125 ml slagroom

Voor de garnering: verse frambozen

Extra nodig: steelpan * elektrische handmixer * spuitzak met gekartelde spuitmond * vijzel * pan voor het frituren * keukenschaar

Bereidingwijze

Doe de kristalsuiker, boter, een mespunt zout en 150 ml water in een steelpan en verhit op laag vuur tot de boter gesmolten is. Zet het vuur hoog en breng aan de kook. Voeg in één keer de bloem toe en roer met een houten lepel of spatel tot het deeg loskomt van de wand van de steelpan en begint te glanzen. Neem van het vuur en laat iets afkoelen. Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap met een mes het merg eruit. Voeg het merg toe aan het beslag. Klop de eieren erdoor en mix tot een glad en stevig deeg. Het moet nog wel schepbaar zijn. Laat nog 10 minuten afkoelen. Schep het deeg in de spuitzak. Maal ondertussen de gevriesdroogde frambozen tot poeder in de vijzel. Meng met de kristalsuiker. Verhit de zonnebloemolie in een niet al te diepe pan tot 180 °C. Spuit met de spuitzak churros van 10-12 cm, knip ze boven de pan hete olie af en frituur ze in 4-5 minuten goudbruin en gaar. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Wentel de churros door de frambozensuiker. Smelt de ruby chocolade au bain-marie. Dit doe je door een pannetje met een laagje water op het vuur te zetten. Doe de chocolade in een kommetje en zet dit kommetje op de pan. Zorg ervoor dat de kom het water niet raakt. Breng het water aan de kook en roer de chocolade totdat het gesmolten is. Schenk de slagroom erbij en roer tot een gladde saus. Serveer de churros met de saus en verse frambozen.

Tip

Liever traditionele churros? Vervang de gevriesdroogde frambozen dan door kaneel en de ruby chocolade door pure chocolade.