Recept: Clafoutis met kersen

Nu de horeca gesloten is, is het tijd om te koken met de riemen die we hebben. Gourmetstel op tafel, vlees, vis, vega, groenten en aardappeltjes erbij et voilà: jouw avondje uiteten thuis is geregeld. Keertje wat creatiever zijn met die pannetjes? Kan zeker, met dit fijne recept.

Voor 4 porties

Nodig

120 g kersen, vers en ontpit of uit blik en goed uitgelekt * 75 g bloem * 50 g suiker * 1 tl kaneelpoeder * 1 ei * 125 g crème fraîche * beetje boter * poedersuiker

Bereiding

Leg de kersen op keukenpapier om eventueel sap op te vangen. Maak een beslag van de bloem, suiker, wat zout, de kaneelpoeder, het ei en de crème fraîche. Roer goed door zodat er geen klontjes in zitten. Vet de gourmetpannetjes in met een beetje boter. Verdeel wat kersen in de pannetjes en schenk er het beslag overheen, tot ongeveer onder de rand van het pannetje. Bak ongeveer 7 minuten op de bakplaat, en gaar de clafoutis daarna verder onder de grill. De clafoutis is gaar als hij niet meer vloeibaar is; dit duurt dan nog ongeveer 4 minuten. De clafoutis mag een beetje bruin kleuren. Kiep uit het pannetjes en bestrooi met wat poedersuiker.