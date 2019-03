Recept: Curry it up met chana masala

Curry is hot – en niet alleen dankzij zijn pittige bite. Trek die pollepel maar uit de keukenla, vanavond eet jij een van deze makkelijke eenpansgerechten.

Voor 4 personen

800 g kikkererwten • zout en peper • 3 uien, in vieren • 3 tenen knoflook • 5 cm gember, geschild • 2 groene chilipepers, grof gehakt • ½ el plantaardige olie • ½ tl korianderpoeder • ½ tl komijnpoeder • ½ tl chilipoeder • 1 tl kurkumapoeder • 1 tl garam masala • 400 ml tomatenblokjes • sap van 1 citroen • 1 handvol korianderblaadjes • 2 naanbroden

Bereiding

Spoel de kikkererwten af en doe ze in een grote pan met 400 milliliter water en een beetje zout. Breng aan de kook, haal de pan van het vuur en zet opzij. Laat het water bij de kikkererwten in de pan. Doe uien, knoflook, gember en chilipepers in een blender en pureer ze grof.

Doe de olie in een hoge (braad)pan en bak het uienmengsel op zacht vuur aan. Blijf roeren. Voeg na circa 5 minuten, als het uienmengsel glazig is, koriander, komijn, chili, kurkuma en garam masala toe. Bak even mee en doe er wat kookwater van de kikkererwten bij om te voorkomen dat het mengsel aanbakt. Voeg de tomatenblokjes toe en nog wat water. Druk de tomatenblokjes zo veel mogelijk plat met de bolle kant van een pollepel.

Doe er dan de kikkererwten bij samen met het kookwater, breng aan de kook en laat circa 20 minuten zachtjes pruttelen. Voeg tot slot het citroensap toe en breng op smaak met zout en peper. Garneer met de korianderblaadjes. Serveer met het naanbrood.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-11, deze editie ligt t/m 19 maart in de winkel of bestel ‘m hier.