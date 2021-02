Save the best for last: 3 heerlijke recepten voor gezonde desserts

Drie superlekkere desserts die niet bomvol ongezonde ingrediënten zitten? Het kan écht. En je maakt ze in een handomdraai.

Dadel-snickers ijsjes

Voor 8 stuks

8 grote zachte dadels

8 flinke tl pindakaas

100 g pure chocolade

een aantal losse pinda’s

zoutvlokken

Zet een kleine snijplank klaar, bedekt met bakpapier. Ontpit de dadels, maar zorg ervoor dat ze niet doormidden breken. Vul met een theelepel pindakaas. Vouw dicht en leg op de snijplank. Herhaal voor alle dadels en leg minimaal 2 uur in de vriezer. Smelt de pure chocolade au bain-marie. Dip de bevroren dadels in de pure chocolade en leg weer terug op de snijplank. Top af met een paar halve pinda’s en wat zoutvlokken. Vries opnieuw in en eet ze als ijsjes.

Lemon blueberry plaatcake

Voor 12 stuks

100 g havermout

100 g amandelmeel

1 tl baking soda

2 eieren

150 g kokosyoghurt

1 tl vanille-extract

5 el zoetmiddel

2 citroenen

250 g blauwe bessen

Voor de yoghurtfrosting:

400 ml Griekse yoghurt

1 vanilleboon

2 el poedersuiker

Verwarm de oven voor op 160 °C. Beleg een bakvorm (20 x 30 cm) met bakpapier. Maal de havermout tot een fijn meel en meng met het amandelmeel, een snuf zout en de baking soda. Meng in een andere kom de eieren, kokosyoghurt, vanille-extract en het zoetmiddel naar keuze. Rasp de schil van 1 citroen en pers het sap uit. Voeg toe aan het eiermengsel en mix een minuut door. Meng het droge mengsel door het natte mengsel en giet het beslag in de bakvorm. Bak de plaatcake in 35 tot 40 minuten gaar en laat volledig afkoelen.

Meng voor de frosting de yoghurt (je kunt ook kiezen voor plantaardige yoghurt voor een lactosevrij resultaat) met het merg uit de vanilleboon en de poedersuiker. Blijf tijdens het toevoegen van de poedersuiker tussendoor proeven hoe zoet je de frosting wilt hebben. Voor een steviger variant kun je een deel van de yoghurt door roomkaas vervangen of 1 el gesmolten kokosolie toevoegen. Smeer de frosting over de afgekoelde cake en verdeel hier de blauwe bessen overheen. Rasp de schil van de overgebleven citroen en top de cake hiermee af.

Oosters abrikoosje

Voor 10 tot 12 balletjes

150 g gedroogde abrikozen

7,5 g verse gember

scheutje citroensap

1 el kokosolie

40 g amandelmeel

25 g sesamzaadjes

Week de gedroogde abrikozen 10 minuten in kokendheet water. Giet het water af en dep ze droog. Maal de gedroogde abrikozen met de gember, het citroensap en de gesmolten kokosolie fijn in een foodprocessor. Mix vervolgens het amandelmeel erdoor en als laatste de helft van de sesamzaadjes. Rol balletjes van het mengsel. Maak eventueel je handen vochtig als het te plakkerig is. Doe de overige sesamzaadjes in een bakje en rol de balletjes hierdoorheen. Laat de balletjes 2 uur opstijven in de koelkast.

Gezonder bakken

Fan van een gezonde levensstijl, maar ook dol op zoetigheid? Met Puur zoet leert Mariette van Tuyl – van het populaire blog Zoetrecepten – je de basis van het gezondere bakken door toegevoegde suikers, vet en room te vervangen door pure, voedzame ingrediënten. Het boek staat vol recepten voor ontbijt, tussendoortjes, taarten en toetjes. Met handige baktips.

Bestel Puur Zoet voor €22,50 via Forte Culinair

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Mariette van Tuyl | Beeld: Mariette van Tuyl & Unsplash