Als je op een mooie zonnige avond deze schotel op tafel zet, ben je op je eigen balkon even helemaal van de wereld.

Voor 4 personen

Benodigdheden

150 g verse koriander, gewassen en gedroogd

500 ml druivenpitolie

50 g korianderzaad

2 el ras el hanout

300 g gemengde tomaten

150 g gemengde snoeppaprika’s

2 volkoren flatbreads, in 10 stukken

2 el azijn

2 tenen knoflook, geperst

4 kropjes little gem, in grove stukken gewassen en gedroogd

100 g rucola

10 takjes bladpeterselie, gewassen en gedroogd

10 takjes munt, gewassen en gedroogd

Bereiding

Begin een dag van tevoren met de korianderolie. Meng de koriander met 200 ml druivenpitolie in een keukenmachine tot alles fijngehakt is. Giet met 30 g korianderzaad en de rest van de druivenpitolie in een pan en verhit minimaal 5 minuten. Giet alles in een metalen kom en zet die op een bak met ijswater zodat de olie snel afkoelt. Dek de afgekoelde olie af met aluminiumfolie en zet minimaal 1 dag in de koelkast. Schenk de olie daarna door een passeerdoek in een donkere fles en voeg de rest van het korianderzaad toe. Verwarm de oven voor op 170 °C, bekleed een bakplaat met bakpapier. Meng de ras el hanout met 4 el korianderolie. Snijd de tomaten in verschillende vormen en de paprika’s in dunne ringen. Verdeel het brood over de bakplaat en bestrijk met de helft van het ras el hanout-mengsel. Bak in ca. 8 minuten knapperig. Doe 3 el korianderolie met azijn en knoflook in een kom, meng tot een dressing en breng op smaak met zout en peper. Voeg de tomaat en paprika, little gem, rucola, peterselie en munt toe. Schep de helft van de pitapuntjes erdoor en schep op een bord. Garneer met de rest van de pita en serveer direct.

Hap, slik, weg

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Mounir Toub | Foto’s: Mitchell van Voorbergen

