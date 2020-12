Een heel feestelijk toetje: fooddeco chocolademelk

Geen ingewikkelde fratsen aan de kerstdis dit jaar, maar zero keukenstress. En de gerechten zien er nog spectaculair uit ook!

Voor vier grote of zes kleine mokken

Benodigdheden

1 blikje (400 ml) kokosmelk

600 ml amandelmelk, ongezoet

1 tl honing

bosje (10 g) vers basilicum

200 g pure chocolade, heel fijngehakt

1,5 tot 2 el vanillearoma

toppings (zoals op de foto):

chocoladedonuts

sterrensprinkles

zoute pretzels

koekjes

sterretjes

slagroom

rietjes

Ook nodig:

melkopschuimer

Bereiding

Zet een braadpan met dikke bodem (het liefst van gietijzer) op het vuur en voeg de kokosmelk, amandelmelk, honing, het verse basilicum en een mespunt zout toe. Verwarm de melk en zet het vuur uit als de melk aan de zijkanten begint te borrelen. Voeg de chocolade en het vanille-aroma toe. Laat de pure chocolade smelten in de warme melk en roer de chocolademelk goed door. Gebruik eventueel een garde. Verwijder het basilicum en schuim de chocolademelk – per kop – op in een melkopschuimer. Verdeel de chocolademelk over vier of zes mokken of over mooie glazen. Voeg toppings naar keuze toe.

Warms voor de winter

De nieuwe winterkeuken van Colette Dike (van blog Fooddeco) staat bomvol winterse inspiratie met lekkers van het seizoen. Met haar recepten voor soepen, ovenschotels en pasta’s kom je warm de winter door. De feesthapjes en zoetigheden in het boek zijn extra leuk voor de feestdagen. € 18,50 Kosmos Uitgevers

Productie & shopping: Michelle Wolfkamp | Foto: Colette Dike

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-51, deze editie ligt t/m 22 december in de winkel of bestel ‘m hier.