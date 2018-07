Recept: Frittata met basilicum & geitenkaas

Deze verrukkelijke vega happen zijn een makkie om te maken en staan binnen een kwartier op tafel. En wij delen graag met jou het recept voor frittata met basilicum en geitenkaas.

Benodigdheden voor 4 personen

Voorbereiding: 15 minuten Bereiding: 10 minuten

6 scharreleieren • klein bosje basilicum, alleen de blaadjes, fijngesneden, plus extra als garnering • zout • 60 g roomboter • 40 g geitenkaas • 4 eetlepels pittige bietjesrelish, voor erbij

Voor de pittige bietjesrelish: 3 eetlepels kokosolie • 6 verse kerrieblaadjes • 1 lange groene chilipeper, fijngesneden • 2 middelgrote rode bietjes (ongeveer 500 g), geschild en fijngeraspt • 2 eetlepels tamarindepasta • zout

Zo maak je het

Verhit de olie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak de kerrieblaadjes 30 seconden. Voeg de chilipeper toe en bak 1 minuut mee. Draai het vuur iets lager, doe de bietjes erbij en bak ze 10 minuten mee. Haal de pan van het vuur, roer de tamarinde erdoor en voeg wat zout naar smaak toe. Bewaar de relish tot 1 week in een luchtdicht afgesloten potje in de koelkast.

Klop de eieren, de basilicum en een snuf zout door elkaar. Smelt de boter in een ovenbestendige koekenpan en schenk het eiermengsel erin. Bak het 2 minuten en haal de pan van het vuur.

Verkruimel de geitenkaas erboven en zet 7 minuten onder een voorverwarmde grill, of tot de bovenkant gestold en goudbruin is.

Haal de frittata – zodra hij is afgekoeld – uit de pan en snijd hem in 8 punten. Strooi de resterende basilicum erover en dien hem warm of koud op. Geef de bietjesrelish er apart bij.

Eetsmakelijk!

Foto: Jessica Oldfield