Recept: garnalen-katsu met  chilimayo

Vis de eetstokjes maar vast uit de bestekla, want er staat Aziatisch op het menu. Van pittige garnalen tot gefrituurde noedels met kip: allemaal uit eigen keuken.

Voor 12 kleine burgers

Bereiding: 25 minuten + 60 minuten koelen

Ingrediënten

400 g rauwe gepelde garnalen • 4 lente-uien, fijngesneden • 2 tl sojasaus • 1 el versgeraspte gemberwortel • 40 g zacht broodkruim • 50 g bloem • 2 eieren, losgeklopt • 100 g panko (Japans paneermeel) • plantaardige olie, om in te frituren • gestoomde bao-broodjes

Voor de coleslaw: 2 handenvol fijngesneden kool • 8 rode radijzen of 1 watermeloenradijs, in dunne plakjes • 1 el rijstazijn • zeezout

Voor de chilimayo: 1 el hete chilisaus • 1 tl limoensap • 1 el mayonaise • 2 tl sesamzaad

Zo maak je het

Maak eerst de coleslaw: meng de kool, radijzen en rijstazijn in een kom. Voeg wat zeezout toe en schep om. Schep de helft van de garnalen, de lente-ui, sojasaus en gemberwortel in de keukenmachine, pulseer tot een mooie puree. Snijd de overige garnalen grof en roer ze erdoor, samen met het broodkruim. Vorm er met de hand ongeveer twaalf burgers van. In drie kommen verdeel je respectievelijk de bloem, het losgeklopte ei en de panko. Haal de burgers eerst door de bloem, vervolgens door het ei en dan door de panko. Ga zo door tot alle burgers een mooi pankolaagje hebben. Bewaar ze intussen op een bord met daarop een laag bakpapier en afgedekt met bakpapier en plasticfolie. Bewaar ze koud voordat je ze frituurt, minimaal een uur, want dan worden ze mooi stevig. Maak de chilimayo door alle ingrediënten te mengen in een kommetje. Verhit de olie in een wok of een steelpan tot 180° C, of tot een klein stukje brood er meteen goudbruin in wordt. Leg een ovenrek op een bakplaat om de burgers te laten uitlekken. Frituur de burgers in 2 tot 3 minuten goudbruin.Serveer de bao-broodjes met daarin de katsu, wat chilimayo en de coleslaw.

Ja, Aziatisch!

Bao-broodjes, dumplings, sushi, ramen, curry, noedels: loopt het water je al in de mond? Met het kookboek My Asian kitchen kun je het allemaal in je eigen keuken bereiden. Het boek telt maar liefst 120 recepten, waar je van wil blijven proeven. My Asian Kitchen door Jennifer Joyce (€ 24,95 Good Cook)

Beeld: Phil Web