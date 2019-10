Recept: gehaktballetjes van kip met prei en curry

Lekker én snel koken met maar vier ingrediënten? Dat is de droom van iedere drukke foodie. Met deze recepten sta jij korter in de keuken dan in de rij bij de afhaalzaak.

Bereidingstijd: 20 minuten

300 g kippengehakt • 2 eetlepels groene currypasta • 200 ml kokosmelk • 2 preistengels

Bereidingwijze

Kruid het gehakt met peper en zout, draai er gehaktballetjes van en bak ze bruin in boter of olijfolie. Snijd intussen de prei in ringetjes en hou wat groen van de prei opzij voor de afwerking. Haal de gehaktballetjes uit de pan; ze hoeven nog niet gaar te zijn, maar wel gebruind. Giet het bakvet niet weg, tenzij het verbrand is. Doe de prei in de pan, giet er een flinke scheut water bij en leg het deksel erop. Stoof 6 minuten tot de prei gaar is. Giet de kokosmelk erbij, roer er 2 eetlepels groene curry door, kruid met peper en zout en voeg de gehaktballetjes toe. Laat nog even doorkoken tot de gehaktballetjes gaar zijn. Serveer in een diep bord en werk af met wat fijngesnipperd groen van de prei.

Tekst Pascale Naessens | Foto’s Roos Mestdagh