Eenpersoons verwennerij: ganache van pure chocolade met munt

Solo aan de kerstdis? Happy you. Zijn er tenminste genoeg hapjes voor jezelf. Met deze eenpersoons verwennerijtjes zit je sowieso goed.

En oké, je kunt ze ook uitdelen. Het recept voor twaalf taartjes:

Benodigdheden

Voor de bodem: basisdeeg

120 g bloem •

50 g poedersuiker •

20 g amandelmeel •

75 g koude boter •

1 biologisch ei

Voor de ganache:

130 g slagroom

20 g honing

10 blaadjes verse munt + kleine muntblaadjes, ter garnering

120 g pure chocolade

7 g boter

Voor de muntfondant:

240 g poedersuiker

30 g water

1 scheut zonnebloemolie

pepermuntextract, naar smaak

Verder nodig:

ronde uitsteekvorm (8 à 9 cm doorsnee)

taartringen (6 cm)

Bereiding

Basisdeeg

Doe de bloem, poedersuiker, het amandelmeel en een mespunt zout in een kom. Breek de koude boter in stukjes en verdeel over de droge ingrediënten. Wrijf de boter en de droge ingrediënten door elkaar tot er een kruimelig deeg ontstaat. Kluts het ei. Doe 12 à 14 g ei bij het deeg en kneed alles tot een samenhangende deegbal. Als het deeg erg plakkerig is, voeg je een beetje bloem toe, als het te droog is een paar druppels ei. Verpak de deegbal in plasticfolie en leg 1 uur in de koelkast. Kneed het deeg daarna nog even. Bestuif het werkvlak en de deegroller met een beetje bloem. Druk de deegbal plat en rol gelijkmatig uit tot ongeveer 3 mm dik. Steek rondjes uit met de uitsteker. Leg het deegrondje op de taartring en druk het deeg voorzichtig naar beneden en tegen de wanden van de ring aan. Snijd het overtollige deeg netjes langs de rand weg en prik met een vork een aantal gaatjes in de bodem. Rol het overgebleven deeg opnieuw uit en steek rondjes uit tot het deeg op is. Zet de taartringen 30 minuten in de koelkast. Verwarm de oven voor tot 160/170 °C. Leg de taartbodems op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak in ongeveer 20 à 25 minuten gaar. Houd de bodems de eerste minuten in de gaten. Komen ze omhoog? Prik dan nog een paar gaatjes in de bodem.

De rest

Breng daarna de slagroom met de honing en de muntblaadjes aan de kook en laat 5 minuten trekken. Zeef de slagroom. Hak de pure chocolade in stukjes. Doe de stukjes pure chocolade in een kom en smelt de chocolade in de magnetron of au bain-marie. Controleer het gewicht van de slagroom en vul aan indien nodig. Verwarm de slagroom opnieuw. Giet de slagroom over de gesmolten chocolade. Roer met een pannenlikker in het midden van de kom, steeds in dezelfde richting, tot alles goed gemengd is. Doe vervolgens de boter erbij en mix de ganache met een staafmixer tot een mooie, gladde crème. Zeef voor de muntfondant de poedersuiker en meng met water, zonnebloemolie en pepermuntextract. Giet een laagje muntfondant in de taartbodems en laat stollen in de koelkast. Giet een laagje ganache over de fondant en laat in de koelkast opstijven. Garneer met een blaadje verse munt.

Frans feestje

De Franse patisserie Petit gâteau in Amsterdam staat bekend om z’n heerlijke kleine taartjes, ook wel tartelettes genoemd. In Nog meer kleine taartjes leren bakkers van elk niveau heerlijke variaties te maken van de enige echte tartelettes van Petit gâteau. Perfect voor de feestdagen (of elke andere dag in het jaar). € 18,50 Kosmos Uitgevers

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Meike Schaling | Foto’s: Renée Frinking

