Je oven is je nieuwe beste vriend: hello zoete aardappel met pulled chicken

Lekker en gezond eten, maar geen zin om uitgebreid te koken? Dan is de oven je beste vriend. Minimale inspanning, maximaal resultaat.

Voor vier personen

Bereidingstijd: 60 minuten

Benodigdheden

4 grote zoete aardappels (totaal ongeveer 800 g)

300 g kipfilet

2 courgettes

2 handen verse bladpeterselie

3 tl pikant paprikapoeder

4 el Griekse yoghurt

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C. Was de zoete aardappels (schillen hoeft niet), verpak ze in aluminiumfolie en prik er wat gaatjes in met een vork. Leg ze op een bakplaat en pof de aardappels zo’n 50-60 minuten in de oven. De aardappels zijn gaar wanneer je er makkelijk in kunt prikken. Breng ondertussen in een pan water aan de kook en kook hierin de kip twintig minuten. Snijd de courgettes in blokjes en hak de peterselie fijn. Doe de gekookte kip in een kom en maak er met behulp van een handmixer pulled chicken van. Geen mixer? Je kunt ook twee vorken gebruiken. Verhit een scheutje olie in de koekenpan en bak de courgette zo’n vijf minuten. Voeg de pulled chicken, het paprikapoeder en een flinke snuf zout en peper toe en bak dit nog twee minuten mee. Voeg tweederde van de peterselie en drie el Griekse yoghurt toe aan het kipmengsel en verwarm het geheel nog zo’n drie minuten. Haal de zoete aardappels uit de oven. Snijd de aardappels open, schep met een lepel voorzichtig de binnenkant eruit en roer door het kipmengsel. Vul de zoete aardappel met het mengsel en maak af met nog wat peterselie en Griekse yoghurt. Als je wat vulling over hebt, leg je dat gewoon naast de aardappels.

Ovenheerlijk

Van hartige taarten en ovenschotels tot gezonde baksels en fijne borrelhapjes: in Ovenbijbel laten Nina en Elise van het populaire foodblog Chickslovefood zien wat je allemaal met de oven kunt. En met de ruim 150 recepten blijkt dat héél wat meer dan gedacht. € 33,99 Carrera Culinair

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Elise Gruppen Schouwerwou & Nina de Bruijn (Chickslovefood) | Foto’s: Sven Benjamins

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-39, deze editie ligt t/m 29 september in de winkel of bestel ‘m hier.