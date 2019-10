Recept: geroosterde bloemkool met citroen en amandelyoghurtdressing

Bloemkool saai? Dacht het niet. Met deze groente kun je juist heel veel verrassend lekkers maken.

Foto’s Mowie Kay | Tekst Kathy Kordalis

Benodigdheden

1 bloemkool, inclusief het blad • 4 el olijfolie • 3 tenen knoflook, gekneusd en vermalen tot pasta • 1 tl gedroogde oregano • 3 verse takjes oregano, alleen de blaadjes • 1 citroen • zout • versgemalen zwarte peper Voor de amandelsaus: 100 g amandelmeel • 100 g Griekse yoghurt • snuf sumakpoeder • snuf nootmuskaat • geraspte schil en versgeperst sap van ½ citroen

Ter garnering: 50 g geroosterde amandelen, grof gehakt • verse munt en oregano, alleen de blaadjes • snuf gedroogde rozenblaadjes • snuf sumakpoeder

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C. Leg de bloemkool in een bakblik met hoge rand of een gietijzeren pan en wrijf hem in met 1 el van de olijfolie en de knoflookpasta. Strooi er de gedroogde en verse oregano en wat zout en peper over. Halveer de citroen en leg hem in het bakblik. Dek het blik af met aluminiumfolie en rooster de bloemkool zo’n 1 uur en 20 minuten in de voorverwarmde oven – verwijder de folie 20 minuten voor het einde van de baktijd – tot hij gaar en donker goudbruin is; geblakerde stukjes versterken de smaak. Maak ondertussen de amandelsaus. Doe het amandelmeel in een pan en voeg 150 ml water en 1 el van de overgebleven olijfolie toe. Verwarm het mengsel circa 5 minuten op laag vuur tot het meel iets uitzet. Schenk het amandelmengsel in een blender en meng tot een gladde saus. Roer de yoghurt, sumak, nootmuskaat en citroenschil en -sap erdoor. Haal de bloemkool uit de oven en bedruppel met de overgebleven olijfolie en het sap van de gebakken citroen. Strooi de geroosterde amandelen, verse kruiden, rozenblaadjes en sumak erover en geef de amandelsaus er apart bij.

