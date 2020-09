Met groente in de hoofdrol eet je niet alleen gezond en duurzaam, maar vooral heel smakelijk. Daarom dit verrukkelijke vegan recept.

Voor vier personen

Bereidingstijd: 45 minuten

Benodigdheden

Voor de currypasta:

1 ui, grof gesnipperd

4 teentjes knoflook

2 groene pepers

3 el tomatenpuree

1 tl kurkuma

1 tl komijnpoeder

1 tl korianderpoeder

1 tl foeliepoeder

1 tl fenegriekpoeder

1 tl zeezout

Verder nodig:

1 el olijfolie

2 bloemkolen, buitenste bladeren verwijderd, in grote roosjes

3 el amandelschaafsel

3 el (blanke) rozijnen

gehakte verse koriander

rijst, gekookt zoals aangegeven op de verpakking

limoenpickle

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 190 °C. Begin met het maken van de currypasta. Doe alle ingrediënten in een blender. Pulseer kort en voeg genoeg water toe zodat er een vrij gladde pasta ontstaat. Verhit de olijfolie in een grote, ovenbestendige koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de currypasta toe, bak vier tot vijf minuten en voeg dan de bloemkoolroosjes toe. Bak de bloemkool een paar minuten en bestrooi dan met het amandelschaafsel en de rozijnen.

Zet het vuur uit, dek de pan zorgvuldig af met aluminiumfolie en zet hem 30 minuten onder in de oven. Verwijder de aluminiumfolie na 25 minuten zodat de bloemkool aan de bovenkant bruin en nog lekkerder wordt. Steek na nog eens vijf minuten een mes of spies in een van de roosjes om te controleren of de bloemkool gaar is. Zet de bloemkool een paar minuten terug in de oven als de roosjes nog te hard zijn. Serveer de bloemkool met wat gehakte koriander, rijst en eventueel limoenpickle.

Vaker vegan

Ingewikkelde recepten vind je niet in dit kookboek van Gaz Oakley, een stoere chef-kok uit Wales die bekendheid kreeg als ‘the avant-garde vegan’. De meer dan zeventig plantaardige recepten in Plants only kitchen zijn stuk voor stuk bijzonder smakelijk; van originele pasta’s en curry’s tot lekkere soepen, burgers en desserts. € 25,95 Good Cook

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Gaz Oakley | Foto’s: Simon Smith en Peter O’Sullivan

