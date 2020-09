Recept: geroosterde zoete aardappel met in de hoofdrol niet anders dan olijfolie

Olijfolie slechts een bijrol toekennen om mee te koken, bakken, of als dressing? Zonde. Daarom krijgt dit ‘vloeibare goud’ in dit recept een kleine sterrenstatus.

Voor vier personen

Bereidingstijd: 45 tot 60 minuten

Benodigdheden

4 zoete (paarse) aardappels

1 el olijfolie + extra om aardappels mee in te wrijven

7 el (plantaardige) boter, op kamertemperatuur

4 el witte miso

Ter garnering:

1 el (zwarte) sesamzaadjes

2 lente-uien, in dunne plakjes

Bereiding

Verwarm de oven voor op 190 °C. Prik gaatjes in de zoete aardappels en wrijf ze royaal in met olijfolie zodat ze glimmen. Rooster ze in 45-60 minuten in de oven gaar. Let op: de gaartijd is afhankelijk van de grootte van de zoete aardappel. Draai ze halverwege de oventijd om. Meng de boter met één el olijfolie en de miso tot een gladde pasta. Snijd de zoete aardappels in de lengte doormidden en verdeel de misoboter erover. Garneer met de sesamzaadjes en lente-ui, serveer direct.

Vloeibaar goud

Sandra Alvarez heeft een onvoorwaardelijke liefde voor koken met olijfolie en deelt deze in Extra vierge met het grote publiek. In de meer dan honderd originele en toegankelijke recepten zorgt het vloeibare goud elke keer weer voor een verrassende smaaksensatie. Daarnaast besteedt Sandra in haar boek aandacht aan bewuster en gezonder eten. € 29,99 Terra

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Sandra Alvarez | Foto’s: Ashkan Mortezapour