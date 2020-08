Waar een grill is, is een weg: vegan grilled kipstuckjes taco

Steek de barbecue maar aan want dit vega(n) gerecht van BBQ-koning Jord Althuizen in samenwerking met De Vegetarische Slager wil je niet missen. Zéker als echte vleesliefhebber.

Voorbereiding: dertig minuten

Bereiding: vijftien minuten

Benodigdheden

320 g Kipstuckjes

3 el zonnebloemolie

2 el cajunkruiden

8 gordita’s (kleine taco’s)

2 kropjes little gem, fijngesneden

50 g pompoenpitten (geroosterd)

3 el korianderblaadjes

1 limoen, in partjes

Voor de gegrilde ananassalsa:

½ ananas

1 el zonnebloemolie

1 rode ui, fijngesnipperd

1 verse jalapeñopeper, zaadjes verwijderd en fijngesnipperd

1 el fijngehakte koriander

Voor de limoencrema:

100 g (vegan) yoghurt

3 el Hellmann’s (Vegan) Mayonaise

sap en geraspte schil van 2 limoenen

zout en versgemalen peper naar smaack

Ook nodig:

BBQ of grill

in water geweekte satéprikkers

Bereiding

Bereid een BBQ of grill voor op direct grillen en verhit deze tot 200°C. Schil de ananas, snijd in plakken van ±6mm dik en bestrijk licht met olie. Gril de plakken aan beide kanten tot de ananas net zacht is en grilstrepen heeft. Haal van de BBQ, laat afkoelen en snijd in blokjes. Mengmet de rode ui, jalapeñopeper en koriander en breng op smaack met zout en peper. Voor de crema meng je de vegan yoghurt met de mayonaise, sap en schil van twee limoenen en breng op smaack met zout en peper. Meng de Kipstuckjes met olie en cajunkruiden. Rijg ze op satéprikkers. Rooster de spiesjes enkele minuten rondom op de BBQ. Rooster de gordita’s kort aan beide kanten en beleg ze met little gem, salsa, crema, pompoenpitten en koriander. Trek de Kipstuckjes van het spiesje en leg erop. Besprenkel met limoensap. Een heerlijcke snack of smakelijcke lunch!

In vuur en vlam

Vegetarisch barbecueën voelt voor veel thuischefs als een uitdaging. Want hoe schotel je die klassieke barbecuebeleving voor als je dierlijk vlees achterwege laat? Met vegetarisch vleesch van De Vegetarische Slager én de tien recepten uit Lecker op de BBQ – samengesteld door BBQ-koning Jord Althuizen – verover je de harten van iedere vleesliefhebber.

Cadeau bij aankoop van één product van de vegetarische slager bij diverse supermarkten. Ook zijn alle recepten te vinden op devegetarischeslager.nl

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-32, deze editie ligt t/m 11 augustus in de winkel of bestel ‘m hier.