Zero-waste: Hartige muffins met aardappelschil en blauwe kaas

Wist je dat je van aardappelschillen en kaaskorst heerlijke dingen maakt? Weggooien is zonde!

Voor vier personen

Bereidingstijd: 40 minuten

Benodigdheden

200 g aardappelschillen

50 g fontina (kaas)

50 g blauwe kaas (roquefort of gorgonzola piccante)

bieslook naar smaak

1 ei

100 ml melk

3 el zonnebloemolie

80 g patentbloem

½ zakje instantgist

rozemarijn naar smaak

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C. Breng een pan gezouten water aan de kook en blancheer de aardappelschillen drie minuten. Laat uitlekken. Snijd de fontina in blokjes en verkruimel de blauwe kaas. Snijd de bieslook fijn. Meng het ei met de melk en de olie in een kom, zeef de bloem erboven en voeg de gist, fontina, blauwe kaas en bieslook toe. Meng kort door. Vet de holtes van een muffinvorm in met olie en vul ze voor driekwart met het beslag. Zet de aardappelschillen erop, laat ze in het beslag zakken en bak twintig minuten in de oven. Hak de rozemarijn fijn. Neem de muffins uit de oven, bestrijk met olie, bestrooi met rozemarijn en zet nog een paar minuten onder de ovengrill.

Koken zonder afval

Zero-waste koken is in. De Italiaanse chef Licia Cagnoni laat in Eat it all zien dat je heerlijk kunt koken terwijl je verspilling tegengaat én afval binnen de perken houdt. Alle onderdelen van een ingrediënt zijn bruikbaar en zelfs delen die we vaak als afval beschouwen, kunnen verrukkelijke en verrassende gerechten opleveren. € 24,99 Forte culinair

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Licia Cagnoni | Foto’s: Infraordinario Studio

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-42, deze editie ligt t/m 20 oktober in de winkel of bestel ‘m hier.