Energiebommetje nodig? Zo maak je zelf heerlijke hotdogs

Een fitter leven begint met de juiste balans op je bord. Met deze energiebommetjes kom je de dag wel door.

Voor één hotdog.

Benodigdheden

1 (volkoren) pistolet

1 el olijfolie

1 kipbraadworst (of vegetarische worst)

100 g verse zuurkool

1 zoetzure augurk, in stukjes

1 el ketchup

1 el gebakken uitjes

Bereiding

Snijd de pistolet vanaf de bovenkant in de lengte voor twee derde in. Verwarm de olie in een braadpan. Bak de kipbraadworst om en om goudbruin en gaar. Beleg het broodje met de zuurkool, worst, augurk en ketchup. Garneer met de gebakken uitjes.

Eet je fit

Tijdens haar burn-out leerde voedingsdeskundige Charlotte de Jong van de populaire blog Charlie’s Kitchen alles over goed voor je lichaam en geest zorgen. Ze maakte het haar missie om anderen te helpen aan een energiek leven waar genieten voorop staat. In Charlie’s kitchen biedt ze zeventig voedzame gerechten waar je energie van krijgt. € 21,99 Uitgeverij Becht

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Charlotte de Jong | Foto’s: Simone van den Berg

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-43, deze editie ligt t/m 27 oktober in de winkel of bestel ‘m hier.