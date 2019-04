Recept: houd na het eten een gaatje over voor deze brownie-ijstaart

Hoeveel lekkers je ook op tafel zet, hou altijd een gaatje over voor het toetje. Zeker als je uitpakt met deze showstopper.

Brownie-ijstaart

180 g bloem • 30 g cacaopoeder • ½ tl bakpoeder • ¼ tl zout • 165 g roomboter • 135 g pure chocolade (70%) • 150 g bruine basterdsuiker • 130 g kristalsuiker • 4 eieren • 65 g melkchocolade • 1 flinke portie vanille- stracciatella-ijs

Ook nodig: 2 springvormen (18-20 cm Ø)

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 165 °C. Vet twee springvormen in en bestuif ze met bloem. Bekleed de bodems met bakpapier. Mix de bloem, het cacaopoeder, bakpoeder en zout in een kom. Smelt al roerend de roomboter en pure chocolade in een pannetje op laag vuur. Laat afkoelen. Klop de basterdsuiker, kristalsuiker en eieren 3 minuten tot een schuimig mengsel. Giet, terwijl je klopt, het afgekoelde chocolademengsel erbij. Klop goed door. Zeef het bloemmengsel erboven en spatel dit erdoor. Hak de melkchocolade grof en meng die er ook doorheen.

Verdeel het beslag over de bakvormen en bak die ongeveer 30 minuten in het midden van de oven. De brownies zijn klaar als een satéstokje er nattig uitkomt, maar de brownies niet meer ‘wiebelen’ als je ze heen en weer schudt. Laat ze in de vormen afkoelen en verwijder dan de randen van de springvorm. Snijd de brownies bij tot ze 2 cm hoog zijn en vlak zijn aan de boven- kant. Zet de randen van de springvormen weer vast en zet één vorm in de vriezer. Haal de brownie uit de vriezer en schep het vanille-stracciatella-ijs erop. Zet het in de vriezer tot het ijs bijna hard is en leg dan de andere brownie erop. Zet dit nog minimaal 6 uur in de vriezer. Serveer eventueel met rood fruit.

