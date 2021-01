Zó maak jij knappe karamel lava-cakejes uit de Airfryer (in 10 minuten)

Het is weekend en dat betekent dat we onszelf mogen verwennen met een heerlijk toetje. Of nou ja, een toetje dat je de hele dag door kunt eten. Hét recept du moment: een karamel lavacakeje. Zo hop – uit de Airfryer.

Stop maar met kwijlen, aan de bak.

De ingrediënten

100 gram boter

160 gram pure chocolade

200 gram suiker

120 gram bloem

4 theelepels karamel fudge

2 eieren

2 eidooiers

Cacaopoeder

Bakvormpjes

Airfryer

Aan de slag

Zo maak je het beslag:

Begin met het smelten van de boter en de chocolade- au bain marie (boven een pannetje met water). Als de boter en chocolade gesmolten zijn voeg je de bloem en suiker toe en meng je alles goed door elkaar. Voeg vervolgens één voor één de eieren en eidooiers toe. Voeg pas een volgend ei toe als de vorige is opgenomen! Goed roeren.

Tijd voor het échte werk:

Spray de bakvormpjes in met een bakspray en bestuif deze met cacaopoeder. Vul de vormpjes tot de helft met het chocolade beslag. Leg dan in het midden van ieder cakeje een schepje karamel fudge en schep dan de andere helft van het chocolade beslag erop. Bak de lava cakejes ongeveer 10 á 12 minuten op 160 graden in de Airfryer.

Finishing touch:

Haal de cakejes uit de Airfryer en serveer deze met een lekker bolletje vanille ijs en een flinke dot slagroom. Enne, tel alsjeblieft geen calorieën! 😉

Bon appetit!

