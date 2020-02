Recept: Kipfilet met saus uit het hoge noorden

Bolognese en carbonara kennen we wel. Maar ooit van een spaghetti-taco gehoord? Met dit recept scoor je sowieso de originaliteitsprijs.

Benodigdheden

½ (Spaanse) ui, in grove blokjes

1 grote wortel, in grove blokjes

1 stengel bleekselderij, in grove stukjes

5 el olijfolie

1 el dille

10 g tijm

1 el cognac

2 dl witte wijn

15 g groentebouillonpoeder

1 klein blikje kidneybonen, uitgelekt en goed gespoeld

2 dl room

4 kleine kipfilets

1 el boter

250 g spaghetti

4 el zure room

2 limoenen

Bereiding

Stoof de ui, wortel en selderij aan in de olie en doe er de kruiden bij. Blus met de cognac, giet de wijn erbij en voeg het bouillonpoeder toe. Laat 10 minuten goed inkoken. Voeg de bonen en room toe en laat 15 à 20 minuten inkoken. Kruid met peper en zout. Kruid intussen ook de kipfilets met peper en zout en bak ze mooi gaar. Kook de spaghetti, meng ’m met de kip en saus en dien ze samen op. Doe op elk bord 1 eetlepel zure room en de zeste (dunne schil) van een halve limoen.

Productie Michelle Wolfkamp Tekst Samuel van Opdenbosch en Veerle Jacobs Foto’s Bram Debaenst

