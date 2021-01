Genoeg groente eten is heus niet zo saai als het klinkt. Met dit recept voor koolsla met noten geef je een verrassende twist aan al dat groen. En het is nog zó gepiept ook.

Benodigdheden

Voor vier personen.

Voor de dressing:

3 el mayonaise

3 el yoghurt

1 tl wittewijnazijn

½ tl fijne kristalsuiker

Voor de koolsla:

2 el amandelen, grof gehakt

2 el pecannoten, grof gehakt

2 el hazelnoten, grof gehakt

½ witte kool, fijngeraspt

1 wortel, geschrapt en in dunne reepjes

¼ knolselderij, geschild en in dunne reepjes

½ ui, gepeld en gesnipperd

1 bosje bladpeterselie, fijngehakt (bewaar enkele blaadjes voor de garnering)

Voor erbij:

8 sneetjes baguette (of ficelle, nog dunner dan baguette) of ciabatta, in sneetjes van 1½ cm

100 g blauwschimmelkaas

100 g roomkaas

waterkers

olijfolie, om mee te besprenkelen

Bereiding

Klop alle ingrediënten voor de dressing met wat zeezoutvlokken en versgemalen zwarte peper in een grote kom met een garde of handmixer door elkaar. Rooster voor de koolsla alle noten enkele minuten in een droge koekenpan en roer en schud ze geregeld even om. Voeg de groenten toe aan de kom en hussel ze door de dressing. Voeg de peterselie en de helft van de geroosterde noten toe en roer alles door elkaar. Zet de koolsla apart. Rooster of gril de sneetjes brood aan beide kanten. Meng in een kleine kom de blauwschimmelkaas met de roomkaas en bestrijk de toastjes hiermee. Bekleed een rooster met aluminiumfolie en leg hierop de toastjes met kaas. Gril ze onder een hete ovengrill tot de kaas goudbruin is en borrelt. Voeg vlak voor serveren de achtergehouden geroosterde noten en wat blaadjes peterselie toe aan de koolsla. Serveer de warme toastjes met de koolsla. Sprenkel wat olijfolie over de waterkers en geef die er apart bij.

Gek op groen

Bestsellerauteur Elly Pear trakteert je met Green op honderd recepten die makkelijk te bereiden zijn. Ze zijn onderverdeeld in recepten voor doordeweeks – met de nadruk op snelheid en gemak – en voor in het weekend, waarbij je lekker kunt uitpakken. Dat smaakt naar meer! € 25 Spectrum

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Elly Pear | Foto’s: Martin Poole

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA 2020-02, deze editie ligt t/m 19 januari in de winkel of bestel ‘m hier.