Recept uit de Indiase keuken: zo maak je krokante aardappelkoekjes

De Indiase keuken is net zo kleurrijk als het land zelf. Kijk maar naar dit gerecht.

Voor vier personen

Benodigdheden

500 g vastkokende aardappelen

1 ui

15 g verse gember

1-2 groene chilipepers

2 el zonnebloem- of olijfolie

1 tl garam masala

1 tl komijnpoeder

½ tl kurkumapoeder

100 g erwten (diepvries)

3 el fijn gehakte koriander

sap van ½ citroen

2-4 el kikkererwtenmeel

plantaardige olie of ghee

Bereiding

Kook de aardappelen afgedekt in 20 tot 25 minuten gaar. Giet het water af en laat ze op het uitgeschakelde fornuis uitdampen. Laat afkoelen tot lauwwarm. Snijd intussen de ui fijn. Schil de gember en hak heel fijn. Was de chilipepers, maak schoon, snijd doormidden, verwijder de pitjes en hak fijn. Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak hierin de ui langzaam goudgeel en zacht. Voeg gember en chilipeper toe en bak twee tot drie minuten mee op gemiddelde temperatuur. Roer de specerijpoeders erdoor en bak even mee. Voeg de bevroren erwten toe en bak op gemiddelde temperatuur al roerend tot ze ontdooid zijn. Giet er eventueel één tot twee eetlepels water bij. Aan het eind van de gaartijd moet dit verdampt zijn. Haal de pan van het fornuis. Pel de aardappelen als ze lauwwarm zijn en rasp grof of prak met een vork. Doe ze met de koriander bij het erwtenmengsel in de pan en meng alles. Breng op smaak met zout, peper en citroensap. Meng er kikkererwtenmeel door totdat er een goed vormbare, niet te vochtige massa ontstaat. Kneed met je handen en maak twaalf even grote balletjes. Druk die tot platte koekjes en maak ze mooi rond. Verhit in een koekenpan met antiaanbaklaag een ruime hoeveelheid olie of ghee (een laag van een halve tot één cm). Bak daarin de koekjes in porties op gemiddelde tot hoge temperatuur aan beide kanten in drie tot vijf minuten knapperig bruin. Haal ze uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier.

Reis door India

Met meer dan tachtig recepten uit heel India geeft Tanja Dusy in Thali een goede impressie van de Indiase keuken. Bekende klassiekers zoals chicken tikka masala komen voorbij, maar het zijn de vooral de minder bekende gerechten die je zullen verrassen. € 24,95 Centrale Uitgeverij Deltas

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Tanja Dusy | Foto’s: Maria Panzer

