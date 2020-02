Recept: lekkere Indiase broccolicurry

Echte Indiase curry maken moeilijk? Niet met deze fijne vega-schotels. De smaken zijn verfijnd, de recepten verrassend simpel.

Voor 4 personen

Voorbereiding: 10 minuten

Bereiding: 15 minuten

Benodigdheden

500 g broccoli, in roosjes

3 el ghee of kokosolie

2,5 cm gemberwortel, fijn geraspt

70 g geraspte kokos

3 el geroosterd sesamzaad

70 g geroosterde pinda’s

1 tl chilipoeder

1 tl kurkumapoeder

1 ui, fijngesneden

2 groene chilipepers, fijngehakt

3 teentjes knoflook, fijngehakt

3 tomaten, grof gehakt

1 blik kokosmelk à 400 ml

½ tl garam masala

Ook lekker voor erbij:

rijst

Bereidingswijze

Verhit wat water en stoom hierin de broccoli in ongeveer 3 minuten beetgaar. Je moet met een vork in de zijkant van de roosjes kunnen prikken maar nog wel weerstand voelen. Zet de broccoli apart. Verhit een grote koekenpan of wok op middelhoog vuur en voeg de ghee of kokosolie toe. Roer de gember, kokos, 2 eetlepels van het sesamzaad, de pinda’s, de chili- en kurkumapoeder met een spatel door de hete ghee of olie en bak alles al roerend 3 minuten. Roer de ui en chilipepers erdoor en bak ongeveer 5 minuten, totdat de ui zacht en glazig is en bruin begint te worden. Voeg de knoflook toe en roer goed door. Voeg, zodra het aroma van de knoflook vrijkomt, de tomatenblokjes toe, gevolgd door de voorgekookte broccoli en de kokosmelk. Verwarm de broccoli, maar zorg ervoor dat ie niet slap wordt. Breng de curry op smaak met zout en peper en bestrooi ’m met de garam masala en de rest van het sesamzaad. Serveer direct met rijst.

Productie: Michelle Wolfkamp, Tekst: Dan Toombs, Foto’s: Kris Kirkham

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-07, deze editie ligt t/m 18 februari in de winkel of bestel ‘m hier.