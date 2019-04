Recept: let’s go vegalicious met deze heerlijke kaasflapjes

Van vega-burgers tot kaashapjes: ook voor de lekkere trek zijn er plenty alternatieven zonder vlees. Let’s go vegalicious.

Kaasflapjes met jalapeño

Voor 4 personen

4 plakjes roomboter bladerdeeg, licht ontdooid • 80 g belegen kaas, in dunne reepjes gesneden • 2-4 tl (naar smaak) groene jalapeñopepers, fijngehakt, uit een potje • 1 ei, losgeklopt • 2 tl sesamzaad, om te bestrooien

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C en leg een vel bakpapier op de bakplaat. Verwijder het plastic velletje van het bladerdeeg. Leg de reepjes kaas op een helft van het bladerdeeg, hou 1 cm van de randjes vrij. Verdeel naar smaak een halve of 1 theelepel jalapeñopeper erover en bestrijk de randjes van het bladerdeeg met ei. Vouw het velletje bladerdeeg dicht en druk de randjes aan met een vork. Bestrijk de bovenkant met losgeklopt ei en bestrooi met sesamzaad. Bak in het midden van de oven in 20 minuten bruin en gaar.

