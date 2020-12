Creatief met linzen: zo maak je linzentaart met doperwten

Dat je met linzen veel meer kunt dan alleen soep maken, bewijst dit gerecht wel. Lekker én gezond!

Voor vier tot zes personen.

Benodigdheden

Voor het deeg:

225 g (spelt)bloem

125 g koude boter in blokjes

1 ei

1 el maanzaad

1 tl zoet paprikapoeder

¼ tl zout

Voor de vulling:

80 g groene of bruine linzen, gewassen

125 g doperwten (diepvries)

2 el olie

1 middelgrote ui, fijngehakt

75 g wortel, grof geraspt

1 tl sambal oelek

1 tl oregano

1 blikje tomatenpuree (70 g)

125 ml slagroom

2 eieren

85 g feta, verkruimeld

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet een quichevorm of springvorm in. Kneed van de ingrediënten voor het deeg in de keukenmachine of met de hand een soepel deeg. Laat even rusten in de koelkast of verwerk meteen. Bekleed de vorm met het deeg. Prik de bodem in met een vork en zet even apart terwijl je verdergaat met de vulling. Kook de linzen in ruim water in achttien tot twintig minuten gaar. Laat goed uitlekken in een zeef. Kook de doperwtjes drie minuten in licht gezouten water. Giet af en laat uitlekken. Verhit de olie in een koekenpan. Voeg ui en wortel toe en bak vijf minuten zachtjes aan. Voeg de linzen, doperwtjes, één tl zout, wat peper en de sambal, tomatenpuree en oregano toe en bak al omscheppend twee minuten mee. Klop de slagroom met de eieren, feta en versgemalen peper door elkaar in een ruime kom. Schep het linzen-doperwtenmengsel erdoor en doe dit in de quichevorm. Strijk de bovenkant glad. Bak in het midden van de voorverwarmde oven in 40-45 minuten bruin en gaar.

De perfecte peulvrucht

Linzen laten zich niet alleen makkelijk combineren met groente, vis en vlees, maar ook zoetekauwen kunnen hun hart ophalen. Met linzenkoekjes, -pudding en -cake is er meer dan genoeg te kiezen. In Linzen van Joke Boon vind je 75 recepten met de veelzijdige peulvrucht. € 22,99 Nieuw Amsterdam

